"Popi" Varela: si me agarran cuenta en Andorra que me lleven preso y a cualquier panameñista

635x357 José Luis Varela expresa desde China. no es lo mismo coima y donación. Ameth Pérez

El diputado oficialista José Luis "Popi" Varela defendió al Partido Panameñista de los vínculos que salen a relucir con Jaime Lasso, uno de sus donantes quien según su propia declaración entregó fondos de la empresa constructora Odebrecht al colectivo.

Varela, hermano del presidente de la República y quien participa de la visita de Estado a China, aseguró que no se puede comparar la donación de una empresa a través de un tercero, con una "coima" o soborno.

"Otra cosa es si a mí me agarran 50 millones de dólares en una cuenta en Andorra, que me pongan las esposas y me lleven preso a mí y a cualquier panameñista", exclamó a los periodistas en clara referencia al monto, supuestamente, transferido por Odebrecht a los hermanos, Luis Enrique y Ricardo Martinelli Linares.

Después de publicar un comunicado en defensa del colectivo político y de negar que fue "cabildero" de la empresa Odebrecht, el diputado volvió a referirse al tema.

Según Varela es normal que las empresas nacionales e internacionales hagan "lobby" con diputados o candidatos en tiempo de campaña, pero dijo que esto únicamente puede representar un apoyo político, mas no un soborno.

Las declaraciones del diputado surgieron después de develarse la indagatoria de Lasso quien dijo recibir dinero de Odebrecht, y darlos como donación a la primera campaña electoral del actual presidente Juan Carlos Varela.