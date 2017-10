"Popi" Varela da con autor de audio donde se le vincula con implicado en caso El Gallero

El diputado José Luis "Popi" Varela, anunció este jueves que dio con el paradero de la persona que difundió a través de Whatsapp un audio falso donde se le vinculaba con algunos de los implicados en el caso El Gallero.

Aunque el diputado no reveló el nombre de la persona que difundió el audio, indicó que gracias a la recompensa que ofreció por información para dar con el paradero del autor intelectual del hecho, obtuvo datos que le permitieron encontrarlo.

" Sé que la recompensa fue criticada en Twitter, sin embargo fue efectiva, pero las personas que me da los datos no me quieren cobrar la recompensa, sino que me dicen 'que creemos que esto hay que pararlo', y después de 4 o 5 datos tuvimos indicios de la persona, y la persona a través de un intermediario me manda a decir que quiere hablar conmigo", explicó.

Agregó que al reunise con el sujeto, oriundo de Chitré, provincia de Herrera, el mismo se mostró arrepentido y le contó todo lo sucedido, y que difundió el audio en un grupo de Whatsapp, y que alguno de los integrantes del grupo lo difundió con otros contactos.

En una declaración jurada, el autor intelectual del audio confesó la creación y divulgación del audio con señalamientos falsos sobre Varela, y además le pidió perdón al diputado por lo sucedido. En el documento también dijo que lo mencionado en le audio es "absolutamente falso", por lo que expresó su arrepentimiento y pidió perdón.

El diputado dijo que haber escuchado el audio "fue realmente un shock", por lo que se dedicó durante tres o cuatro días solamente a dar con el paradero de la persona que lo creó.