Porcell reafirma conversación con De León, dice que negación del magistrado debe ser temor

La procuradora Kenia Porcell reafirmó las declaraciones emitidas el pasado lunes donde informó que en una reunión en su despacho el magistrado Hernán De León le dijo que había sido grabado y producto de esto el caso de los pinchazos contra el expresidente Ricardo Martinelli sería tumbado y enviado al Ministerio Público.

Porcell reaccionó a una entrevista que dio De León donde dijo que no tiene evidencia de haber sido grabado, y manifestó "ahora él está diciendo otras cosas que no fueron las que me dijo a mí, solamente me voy a reafirmar, yo no tengo por qué mentir, lo que yo le diría a él es que diga la verdad".

A juicio de la jefa de fiscales, la información que tienen sobre el presidente interino de la Corte Suprema de Justicia debe de ser demasiado grave cuando después de 16 días no ha salido a decirle al país qué fue lo que realmente pasó.

Además cree que el magistrado tiene miedo de que se conozcan las grabaciones y por eso "puede estar negando los hechos, porque debe hacer honor a su género", sin embargo sostiene que sí fue a su despacho a decirle que lo grabaron y ella cumplió al comunicarlo al país y presentar la denuncia correspondiente.

Ante el argumento utilizado por De León de que su visita al despacho de la procuradora obedece a que son amigos profesionales, ésta dijo que antes de el 30 de julio el magistrado nunca había ido a su despacho y señaló que su relación ha sido solo profesional, toda vez que ambos trabajaron en la sala Quinta donde, fueron asistentes de los mismos magistrados.

Porcell indicó que está dipuesta a someterse al polígrafro como mencionó el magistrado, toda vez que fue ella quien planteó la idea originalmente "vamos a decirle la verdad al país".

Señaló que como servidor público De León está guardando información que afecta a la ciudadanía, por lo que instó a que hiciera gala del género y que asuma la valentía de interponer la denuncia como víctima de un delito.