Porcell revela detalles de conversación con magistrado De León sobre caso Martinelli

Este lunes la Procuradora General de la Nación, Kenia Porcell dio detalles sobre una conversación que sostuvo con el magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia Hernán De León, en una reunión solicitada por el propio magistrado, y en la que le reveló a Porcell que el caso Martinelli " lo van a tumbar”.

Porcell detalló que el 27 de julio recibió un mensaje de De León solicitando la reunión de manera informal, y la misma se llevó a cabo el 30 de julio a las 3:00 p.m.

Según la Procuradora, el magistrado presidente de la Corte le manifestó “ el tema está enredado” haciendo referencia al caso que se sigue al expresidente Martinelli por las escuchas telefónicas asegurando que lo iban a anular.

“ Ya los magistrados en pleno decidieron, se va a caer, lo vamos a anular y viene para Procuraduría”, le dijo De León a Porcell, pero ésta le respondió que el caso no pertenecía al Ministerio Público.

Además, De León aseguró que el magistrado de garantías en el caso pinchazos, Jorónimo Mejía y el fiscal Harry Díaz lo habían grabado y que habían copias de esa grabación en Estados Unidos e Italia, “ tu sabes esos, esos me grabaron, me grabaron”; minetras que Porcell le recomendó interponer la denuncia.

“ Frente a esto le cuestioné y le dije quién te mandó acá, su respuesta fue Ayú me usa, pero yo lo uso también...le pregunté ¿los magistrados están deacuerdo con esto?, y me respondió Oydén se va, Asunción y Tello están deacuerdo en que lo de Mejía no va, Russo no sabe de nada y la última vez nos demoramos fue por ella, y Mejía se va”, manifestó la Procuradora.

Recientemente, De León negó la existencia de una grabación para presionar una decisión en el caso del expresidente Martinelli y aseguró que no tiene ningún tipo de presión.