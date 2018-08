Porcell presenta denuncia tras revelar conversación con magistrado De León

La procuradora general de la Nación, Kenia Porcell presentó una denuncia en la Sección de Atención Primaria del Ministerio Público, sobre las supuestas irregularidades que le confesó el magistrado Hernán De León, presidente de la Corte Suprema de Justicia, quien aseguró que fue "grabado".

"Él estaba desde mi óptica, porque lo conozco fuimos compañeros en la Corte Suprema de Justicia, ambos fuimos asistentes, estaba nervioso se ponía las manos en la cabeza y decía: me grabaron, me grabaron y esto que he venido a narrar acá es una conversación que tuvo conmigo, pero me pongo a pensar si tú me estás diciendo que te grabaron por qué no denuncias", reiteró Porcell, horas después de revelar el encuentro que tuvo con De León la tarde del 30 de julio y que según ella duró unos 20 minutos.

Según la máxima autoridad del Ministerio Público, de todo este caso presume un posible delito contra la intimidad, porque de lo contado por De León a parte de él, hay 5 mil personas más que habrían sido intervenidas en sus comunicaciones o pinchadas.

Porcell asume que el expediente al que se refirió el magistrado se trata de la investigación de escuchas telefónicas que inició en el 2014, y en la que se pudieron ubicar a 150 víctimas, pero que ella expresa, "eso no significa que haya 150 víctimas".

Lo conmino a que repita, que diga públicamente lo que me dijo a mí en mi despacho, Porcell.

Porcell dijo ante los medios que es hasta ahora que entrega la denuncia, porque pasada la conversación con De León tuvo que viajar a una misión oficial como procuradora y cuando regresó el sábado pasado, escuchó la versión que De León dio a los medios, una distinta a la que le habría confesado, indicado que como magistrado no "tenía ningún tipo de presiones" para decidir.

"Ante eso me di cuenta que él no iba a presentar la denuncia y es la razón por la que decidí informarle al país y además de eso presentar la denuncia ahora", agregó la procuradora.

Después de presentar la denuncia, Porcell retó a De León a que también llegue hasta las autoridades.

La alta funcionaria negó que la reunión con De León haya sido la de dos amigos y en los predios de la Fiscalía aseveró: "Resulta muy difícil considerar que cuando te visita un presidente de la Corte Suprema de Justicia, para contarte hechos que puedan considerarse delitos, sea una conversación de amigos".

En medio de su revelación del lunes por la noche, la procuradora también ha sido cuestionada tanto por abogados que esperaban primero una denuncia en las autoridades y por el equipo legal del expresidente Ricardo Martinelli que tildó su declaración como una injerencia ante la Corte Suprema de Justicia, que está debatiendo aún si pierde o no la competencia para investigar al expresidente y ante la posibilidad que el caso pinchazos se siga en el Ministerio Público.