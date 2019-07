Porcell denuncia que dos altos empresarios quieren su cargo y reitera que no renunciará

La procuradora General de la Nación, Kenia Porcell, volvió a reiterar que no renunciará al cargo que por ley le corresponde ocupar hasta el año 2024.

Asimismo denunció que supuestamente dos altos funcionarios quieren su cargo, sin embargo, enfatizó que si lo que quieren es sacarla, que entonces lo hagan por la vía legal.

"Dicen que hay dos altos empresarios que quieren el cargo de la procuradora… primero que no voy a renunciar, pero si quieren mi cargo, entonces haganlo como manda la ley y fijate que yo pensaba que si lo que quieren es el cargo y hay que evitar nuevamente que el Estado vuelva a pagar sumas de dinero como las que tendrá que pagar a la exprocuradora Ana Matilde Gómez por haberle violado la ley en un proceso penal injusto, ilegal y arbitrario, yo creo que en estos momentos están las reformas constitucionales", expresó Porcell en entrevista exclusiva a Telemetro Reporta.

Detalló que en ese sentido, pueden incluir en las reformas constitucionales que se acorte el periodo de la procuradora y que sea de cinco años, y si a pesar de esto, dado que la ley va hacia adelante y no tiene efecto retroactivo, aún insisten en sacarla, "bueno entonces pongan una excepción y digan excepto el cargo de la procuradora y me saquen, pero por ley, yo no voy a renunciar, no tengo porque hacerlo".

Además, volvió a reiterar que "la DIJ se está resistiendo de una manera frontal a colaborar con los fiscales y eso es una realidad, y solamente se manifestó lo que ocurrió con anticorrupción, pero sabemos que hay otras áreas en donde también hay temas delicados con la DIJ".

Cabe recordar que Porcell denunció el pasado 19 de julio un supuesto intento de desestabilizar las Fiscalías Anticorrupción, y el traslado de al menos 20 unidades de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) que formaban parte del "equipo de confianza", analistas y personal operativo, que trabajó en recientes y sonados casos de corrupción.

Podrá ver la entrevista completa a la procuradora Kenia Porcell en el noticiero matutino de Telemetro Reporta