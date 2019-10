Presentan a la Unión Europea avances de Panamá en temas de lavado de dinero

Los avances de Panamá en temas de lavado de dinero, listas discriminatorias y cooperación con la Unión Europea, fueron presentados por una delegación panameña en Bruselas.

La Cancillería de la República informa que esto se dio en el marco de varias reuniones sostenidas este 21 y 22 de octubre en esa ciudad, a través de las cuales Panamá busca afianzar la relación estratégica con la Unión Europea.

"En diciembre de 2008, la Unión Europea había identificado a Panamá como uno de los países sujetos de incluirse en la potencial lista equivalente al GAFI. En esa línea, una de las primeras reuniones celebrada en Bruselas, fue con la Comisaria Věra Jourová, a cargo de establecer dicha lista", detalla la Cancillería.

Durante el encuentro, Mouynes se comprometió a dar amplio espacio de diálogo y consultas antes de que la Comisión tome una decisión al respecto.

Asimismo participó de una reunión con la Dirección General de Impuestos y Aduanas (DG TAXUD), para discutir las listas para asuntos vinculados a la cooperación para fines fiscales.

La viceministra panameña explicó que si bien es cierto, Panamá no se encuentra dentro de la lista de países no cooperantes en materia fiscal de la Unión Europea, enfatizó que "a política exterior de Panamá debe ser proactiva, no reactiva; no se puede esperar que haya problemas y se identifique a Panamá en listas; es necesario afianzar la relación con la Unión Europea y con los demás bloques económicos de manera estratégica".

Por otro lado, Mouynes, sostuvo un intercambio de impresiones con la Jefa de Misión y Representante de Croacia ante la UE, Irena Andrassy, quien ejercerá la presidencia del Consejo de la Comisión Europea el próximo semestre, en la cual se prestó particular énfasis a la solicitud formal de Panamá de ser excluida de la lista discriminatoria de Croacia.

También tuvo lugar una reunión con con la Dirección de Cooperación de la Unión Europea, DG DEVCO, en donde se abordó sobre el rol estratégico que Panamá puede brindar a la Comunidad Europea, como articulador de iniciativas que incluyan a América Latina y el Caribe.

Además se abordaron los proyectos regionales que incluyeron el programa ERASMUS para la movilidad de estudiantes y profesores, buscando que estas iniciativas permitan que la política exterior permee en el desarrollo social y económico para Panamá.

La delegación panameña que acompañó Mouynes estuvo conformada por David Díaz, Subsecretario de la Procuraduría de la República; David Saied, Director de la UAF; Giankarlo Vázquez, Intendente Encargado de Sujetos No Financieros del MEF; la embajadora Yavel Francis; Michelle Moreno, Directora Ejecutiva de la UCSI y Darma Romero, Directora de Estrategia Fiscal y Financiera del MEF.