Presentan demanda de nulidad contra decreto sobre mecanismo de retención del impuesto de inmueble

El abogado Víctor Martínez presentó ante hoy Corte Suprema de Justicia (CSJ) una demanda contencioso administrativa de nulidad contra varios artículos del Decreto Ejecutivo N° 362 del jueves 29 de noviembre de 2018, que reglamenta el mecanismo de retención del impuesto de inmueble.

Según Martínez, en la demanda solicitan que se declare nulo por ilegal, los artículos 5 y 7 de la ley de impuestos inmueble ( Ley 66 del 17 de octubre de 2017 ) y el artículo 10 de el Decreto Ejecutivo N°362, que reglamenta el mecanismo de retención del impuesto de inmuebles, del cual sean objeto los bienes inmuebles y sus mejoras, que hayan sido financiados a través de préstamos o créditos hipotecarios o que sean garantizados por fideicomisos de garantías y de emisión de valores.

"La población panameña ya no aguanta otro impuesto, ya que esto atenta contra las capas media, las profesionales y las más humildes del país… el tema es muy delicado y muy serio, si la Dirección General de Ingresos (DGI), no tiene el suficiente personal para cumplir no se hace de esa forma (incluyendo la retención del impuesto de inmueble a través de créditos hipotecarios”, dijo el jurista.

Recordar que en medio de las largas filas en la Autoridad Nacional de Tierras (Anati) y la DGI, los contribuyentes hacen un llamado a las autoridades para que brinden más capacitaciones sobre este tema, así como lo relacionado con el patrimonio familiar tributario y la vivienda principal.

Con la colaboración de Saúl Quintero, periodista de RPC Radio.