Presentan querella penal contra el director del HST y personal por presunto homicidio culposo

El abogado Víctor Orobio presentó este martes, ante la Procuraduría General de la Nación una querella penal contra el director médico del Hospital Santo Tomás, un médico ginecólogo y quienes resulten responsables, por el presunto delito contra la vida e integridad personal (homicidio doloso) en perjuicio de la joven Kathiuska Sarahi Matos Blandón, quien falleció tras una cesárea y salpingectomía.

Orobio indicó que la querella criminal es necesaria como un mecanismo de prevención general por falta de diligencia y deber de cuidado de los querellados quienes intervinieron quirúrgicamente en la cesárea más salping a la joven Matos "que le cosieron el intestino delgado con el útero, esto provocó una obstrucción al punto que ella no podía evacuar las heces, esto trajo como consecuencia un (shock séptico) una infección que contamina todos los órganos”.

En el documento también piden que se investigue a los doctores César M. Guardia Méndez, médico de ginecología y obstetricia con registro 9378, el doctor Gustavo Quintero Jiménez, un instrumentista técnico, la licenciada Julia Johnson y el doctor de apellido Buitrago (asistente); se les impute los respectivos cargos y se les sancione ejemplarmente como autores del supuesto delito de homicidio culposo.



Explicó que la cesárea más salping fue realizada el pasado 12 de abril de 2018, en la Sala de Operaciones del HST; seis (6) días después regresó al nosocomio en busca de atención por fuertes dolores de estómago, sin embargo ya sus órganos estaban contaminados “ella era prácticamente un parásito y no había forma de salvarla, por una falla multiorgánica”, pero le realizaron 3 intervenciones más, tras 16 días hospitalizada falleció a causa de un shock séptico, neumonía y sepsis abdominal post quirúrgica.

Orobio acompañado de familiares de Kathiuska Matos denunció la irresponsabilidad de las autoridades de salud e impotencia que sienten cuando un ser humano va a un hospital público en busca de vida y encuentra la muerte por la negligencia del personal de esa institución y “por un director que no está vigilante de la preparación de conocimiento de su recurso humano”.

Sobre la postura del Hospital Santo Tomás en el caso, el jurista indicó que “trataron de encubrir, ocultar o disimular las verdaderas realidades a los familiares”, a los cuales le dijeron que tenían una cuenta de miles de dólares y que no iban a pagar supuestamente evitandoles responsabilidades económicas “cuando sabían que habían matado a la joven”.

María de la Luz Blandón Pinzón, madre de Kathiuska pidió a las autoridades que hagan justicia pues le “arrebataron” a su hija y dejó dos niños en la orfandad.

En conferencia de prensa, Ángel Cedeño, director médico del HST aseguró que no se puede hablar de mala praxis hasta que sea demostrada y “eso lo dirá las indagatorias y todas las evaluaciones que se hagan al respecto”.

Con respecto a la denuncia en su contra, Cedeño respondió “no puedo tener mala praxis si no he visto a la paciente, no la vi ni la conoci yo no atendí a la paciente por lo tanto es imposible que haya mala praxis”.

Con colaboración de Nitzia Ríos, periodista de RPC Radio.