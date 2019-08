Presentarán iniciativas de ley sobre seguro educativo y regulaciones en materia de tránsito

Víctor Castillo, presidente de de la Comisión de Comunicación y Transporte y miembros de la Junta Directiva de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), explicó los proyectos de ley que serán presentados en materia de tránsito y seguro colectivo en los centros educativos, entre otros.

Sobre este último punto, señaló que mediante la iniciativa se buscará brindar una mayor cobertura del seguro colectivo de los estudiantes, incluso una hora antes de ingresar al plantel y una hora después de salir, además de que será obligatorio.

"Lo que tenemos hoy en día es un Resuelto 187 que regula las pólizas de seguro pero no son obligatorias, en ese sentido va a ser obligatoria. Se va a implementar un equipo que tiene que ver con la Asociación de Padres de familia, tres integrantes de ellos, un profesor y el director del colegio. Establecerá un periodo de tiempo para que ese padre de familia cubra la póliza de seguro, no puede ese padre matrícula a su hijo si no tiene esa póliza", explicó Castillo en la edición matutina de Telemetro Reporta.

Añadió que esa póliza de seguro será colectiva y el costo no debería superar los 10 balboas, además el estudiante deberá portar un documento o un carné que acredite que pagó al momento de la atención médica.

Por otro lado, detalló que serán presentados anteproyectos de ley para regular varios aspectos en materia de tránsito, tales como personas que conducen sin licencia, personas con licencia regular conduciendo buses o taxis, el tema de los motorizados, endurecer las multas por infracciones de tránsito, entre otros aspectos.