Presidenta de Club de Padres de escuela en San Miguelito no devolvió fondos de seguro educativo

Las madres de familia del Centro Educativo Don Bosco Samaria, ubicada en el distrito de San Miguelito, se quedaron esperando este jueves la devolución de los fondos correspondientes al pago de Seguro Educativo del Año Lectivo 2019.

Esto luego que la presidenta del Club de Padres de Familia del plantel, Katheryne Kourany Baxter, se había comprometido, el pasado lunes 8 de abril, a devolver el dinero.

Ese día, miembros de la agrupación denunciaron el supuesto mal manejo y la sustracción de unos 2,360 dólares.

“Mire la hora que es y no ha llegado, nosotros queremos que ella no dé la cara, los padres de familia quieren saber qué pasó, si va a pagar la plata o no, si se va a hacer responsable o no se va a hacer responsable del dinero. No sé si es cierto o es mentira, pero dicen que está mandando amenazas, sabe que eso no se puede hacer y que eso es un delito”, manifestó una madres de familia.

Por su parte, una de las voceras manifestó el pasado lunes que la presidenta del Club de Padres de Familia hace unos meses se apersonó al centro educativo y admitió el mal manejo de estos fondos, comprometiéndose a pagarlos, pero a lo fecha no ha cumplido.