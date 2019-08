Presidente de la Cciap no ve favorable propuesta de dar día libre por el 15 de agosto

El presidente de la Cámara Panameña de Comercio, Industrias y Agricultura Jorge De La Guardia no está a favor de la propuesta de declarar Día Nacional el próximo 15 de agosto, cuando se celebran los 500 años de fundación de la ciudad de Panamá.

"Ya en Panamá tenemos demasiados días libres, no es el momento para tener otro día libre adicional que le cuesta mucho a la empresa privada. Vamos a trabajar y vamos a celebrar trabajando", expresó.

Dijo que esperan poder conversar con la actual administración sobre los días libres, para que éstos sean con día puente, toda vez que esto incentiva el turismo interno y beneficia la economía nacional.

Severo Sousa, expresidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), coincide en que es necesario aumentar la productividad, pero desde un punto de vista nacionalista, comprende que este es un día especial.

"En esta ocasión, es una ocasión especial, se está hablando de un día en particular, no de todos los 15 de agosto sino de este 15 de agosto en particular. También tenemos ese sentimiento de que es un día especial, se cumplen 500 años de la fundación de la ciudad de Panamá, y tal vez considerando que es un día especial se puede hacer ese tipo de cesión para conmemorar el día", manifestó Sousa.

Con colaboración de Nitzia Ríos, periodista de RPC Radio.