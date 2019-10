Presidente Cortizo insta a diputados a que "midan sus palabras"

El mandatario panameño Laurentino Cortizo, quien se encuentra en México, envió un mensaje a través de su cuenta de Twitter en el que hace un llamado a los diputados a que “midan sus palabras”.

Este pronunciamiento se da luego de un incidente registrado la tarde del martes en la Asamblea Nacional, donde se manifestaban agrupaciones contra las recién aprobadas reformas constitucionales.

Miembros de la comunidad LGTBI se encontraban entre los manifestantes, quienes pedían se les permitiera ingresar al recinto parlamentario.

Durante la manifestación, el diputado Jairo “Bolota” Salazar dio unas polémicas declaraciones, consideradas por muchos como discriminatorias. “Por qué vamos a dejarlos entrar a ellos, ¿porque son gais? ¿por qué no dejan entrar al pueblo entero? No, ellos son gais y ellos no pueden entrar”, fueron las palabras de Salazar.

“Yo respeto la separación de poderes. Sin embargo, el respeto es de dos vías. Solicito a los diputados que midan sus palabras. La tolerancia a la diversidad y el respeto a la dignidad humana en mi gobierno NO son negociables”, escribió este miércoles el presidente Cortizo.