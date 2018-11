Presidente Varela sancionará presupuesto del Estado pese a cambios

El presidente panameño, Juan Carlos Varela, afirmó que sancionará el proyecto de Ley 659 que establece el Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal 2019, por 23.669 millones de dólares, pese a cambios introducidos para eximir de fiscalización a algunas entidades públicas.

"Cuando uno gobierna tiene que buscar el bien común de los ciudadanos, y en esa búsqueda del bien común siento que lo que conviene al país es la aprobación del presupuesto" del Estado, dijo Varela a los periodistas en un acto público.

El mandatario indicó que esto es así "inclusive aunque no estemos de acuerdo con algunos temas" que se dieron durante la discusión para su aprobación en tercer y último debate en la Asamblea Nacional el pasado día miércoles 31 de octubre.

Varela reconoció que fue un debate "muy fuerte, y hasta última hora casi nos quedamos sin aprobar el presupuesto ya que habían temas que no eran aceptables para el Ejecutivo".

Lo importante es que se contará con el presupuesto del Estado "que permitirá la continuidad de las obras públicas hacia 2019, y sobre todo la generación de empleos", manifestó Varela.

Las modificaciones en el presupuesto fueron calificadas como "goles" o "camarones legislativos".

La exfiscal general y diputada independiente Ana Matilde Gómez fue el único voto en contra de su aprobación, por el cambio de algunos artículos que ablandan o exoneran de controles a la AN, en la contratación de personal eventual, y a otras entidades como el Seguro Social, asociaciones deportivas y patronatos.

"No está bien, pienso que no está bien, no se debe exonerar de ningún tipo de fiscalización, al contrario, la Asamblea lo que necesita es el acompañamiento del MEF (Ministerio de Economía y Finanzas) para elaborar una buena estructura de personal", afirmó Gómez.

La empresa privada expresó su preocupación por las modificaciones que, dijeron, "beneficiarían directamente a entidades públicas" como el Parlamento.

El Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) indicó que la aprobación del proyecto de Ley 659, que dicta el Presupuesto General del Estado, no solamente incluye cambios en cómo legislar sobre las finanzas públicas, sino que introduce normas que promueven el relajamiento de los controles en dichas instituciones.

El gremio empresarial solicitó "aclarar a la nación el fundamento de estas modificaciones, ya que contienen intenciones de evitar la correspondiente fiscalización y riñen contra lo establecido en la Ley de Contrataciones Públicas".

"Nos preocupa sobre manera que se busque aprobar proyectos de leyes en los cuales se permita contratar sin los mínimos controles que la Ley exige para el uso de fondos públicos".

El presupuesto aprobado de 23.669 millones de dólares, luego de ser reajustado por petición de los diputados, es el último ejercicio fiscal de Gobierno del presidente Varela, y su ejecución final estará a cargo de la próxima administración que asuma el 1 de julio de 2019.

En julio pasado el Ejecutivo presentó un proyecto presupuestario por 23.318 millones de dólares pero el 4 de octubre fue devuelto por la comisión legislativa de Presupuesto para que fuera re-formulado.

El proyecto aprobado contempla un ajuste de 350 millones de dólares adicionales a lo presupuestado en un inicio por el MEF.

El presupuesto consideró el ajuste aprobado mediante la Ley 51, que modifica la Ley 34 de Responsabilidad Social Fiscal; y la Ley 38 del Fondo de Ahorro de Panamá (FAP), que eleva al 2,0 por ciento el déficit fiscal, cerca de 350 millones de dólares.

Se estimó con un crecimiento nominal de 6,9 por ciento del producto interno bruto (PIB) y 2 por ciento de déficit fiscal.