Primeras damas de Panamá y Estados Unidos abordaron sobre discriminación

La Primera Dama de la República de Panamá, Lorena Castillo de Varela sostuvo este lunes un almuerzo de trabajo con con su homóloga de Estados Unidos Melania Trump en una visita oficial a la Casa Blanca.

Castillo de Varela en entrevista exclusiva a Telemetro Reporta dio detalles sobre el encuentro. Tras unos minutos en el Despacho Oval, donde fue recibida junto a su esposo y mandatario panameño, Juan Carlos Varela, pasó junto a Melania por el salón rojo y azul hasta llegar al salón verde, lugar donde abordaron el tema sobre cero discriminación que incluye el ciberbullying, y acordaron conversar sobre el mismo en las Naciones Unidas.

Castillo de Varela describió a Melania Trump como una mujer físicamente hermosa y sensible, “tal vez iba con una expectativa de una mujer más fría, pero me encontré a una mujer de corazón enorme y muy sensible, y una madre leona para ella su hijo y su familia es lo primero”.

Además hablaron sobre las críticas que recibió la primera dama de Estados Unidos por no mudarse a la Casa Blanca, “tiene un hijo de 11 años y esa transición de dejar su escuela y sus amigos, sus decisiones las toma en base a su hijo”.

Según contó Castillo de Varela, la pareja presidencial estadounidense “nos cambió la forma en que podíamos pensar como iba a ser está reunión, ninguno espero que iba a ser tan cordial, tan normal”.

Agregó que al final extendieron una invitación al mandatario estadounidense y su esposa para visitar Panamá, sin dar detalles de fecha.