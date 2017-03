635x357 Princesa de Carnaval en San Carlos: Cortés no estaba bajo efectos del alcohol en incidente.

Lihana Isabel Williams, princesa del lunes de Carnaval en San Carlos donde se registró el incidente entre la exministra Alma Cortés y personal del diputado Juan Carlos Arango lamentó los hechos de violencia política ocurrida durante la celebración.

La princesa del lunes de Carnaval aclaró en primera instancia que los contactos de patrocinios para la actividad realizados tanto por la Junta directiva como por su persona fueron con Cortés, y no con Arango y señaló que al no ser patrocinador no se esperaba la presencia destacada del diputado ni de su personal, "muchos menos la distribución de obsequios por su parte".

Williams también desmintió los rumores sobre que la exministra se encontraba bajo los efectos de bebidas alcohólicas "esto me consta porque pude hablar con ella antes y después de los incidentes".

Además contó a través de un mensaje de voz que lo que causó la molestia por parte de la exministra Cortés fue precisamente la presencia de banderas y personal del diputado Arango, situación que reclamó por lo que las banderas fueron retiradas.

Tras el retiro de las banderas y demás "la actividad siguió desarrollándose sin incidentes hasta que la licenciada Alma Cortés decidió retirarse para prepararse para la actividad nocturna, en ese momento fue abordada por las personas que reclamaron violentamente por haber sida retiradas de la actividad iniciándose así lo que hoy todos lamentamos", expresó.

Por su parte la junta de carnaval de San Carlos sostiene que el abanderado del día era José Arango, y Alma Cortés durante la noche según acuerdos firmados.