Lanzan campaña "Tu mejor prueba de amor" ante aumento de jóvenes con VIH

“Tu mejor prueba de amor”, es el nombre de la campaña que lanzó la fundación Probidsida, con el objetivo de hacer un llamado a las mujeres embarazadas y en edad reproductiva a hacerse la prueba de VIH para lograr la prevención de la transmisión materno infantil.

A pesar de que poco a poco ha disminuido en Panamá los casos de mujeres embarazadas diagnosticadas, se mantiene alrededor de un 4 a 5% la prevalencia de transmisión materno infantil.

De acuerdo con la fundación, suele tratarse de adolescentes, que no tienen control prenatal, jóvenes indígenas que no se han hecho la prueba y se les hace el diagnóstico cuando van al parto, dado que es una obligación hacer la prueba de VIH al momento del parto a quienes no tuvieron un control durante el embarazo.

Según Dora Estripeaut, infectóloga del Hospital del Niño, en este centro hospitalario, actualmente se atiende a unos 100 niños expuestos, hijos de madres VIH positivo, sin embargo la mayoría de estas madres se hicieron su prueba a tiempo y han tomado terapia por lo que han resultado negativos los infantes.

El primer llamado que hacen a las embarazadas es tener un control prenatal. “Un diagnóstico temprano y un tratamiento oportuno a partir de las 12 semanas de gestación, hace que las posibilidades de que el niño nazca con VIH es menos del 1%. Yo todavía no he conocido a una madre que se trate con el tratamiento retroantiviral y que el niño nazca positivo”, puntualizó el doctor Orlando Quintero, director del Probidsida.

Hay jovenes embarazas de 12 y 15 años de edad, indicó Quintero.

"En vez de disminuir hay un repunte en los contagiados... hace seis años era el 22% de los jóvenes afectados, ahora es el 28%. Hay un problema muy serio en la parte de concienciación. Los muchachos no tienen conciencia de riesgo", acotó Quintero tras señalar que el grupo etario es de 15 y 24 años de edad.

Estadísticas:

30 mil personas diagnosticadas.

17 mil personas en casos de SIDA.

en casos de SIDA. 13 mil personas en caso de VIH.

30 mil personas infectadas y no conocen su condición.

Además, explicó que solo un 25% de la población utiliza preservativo. "Quienes no conocen su diagnóstico, son el real problema que tiene el país".

Con la colaboración de Viola Guevara, periodista de Telemetro Reporta.

La idea de la prueba a mujeres embarazadas y detectar el virus a tiempo y que se le aplique el tratamiento y evitar el contagio al bebé. @TReporta pic.twitter.com/0SzQViNEWg — Viola Guevara Gallimore (@violaguevara) September 6, 2019