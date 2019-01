Productores y Gobierno establecen mesa técnica

Los productores y el Gobierno acordaron este martes establecer una mesa técnica de trabajo para revisar los avances en el cumplimiento de un pliego de peticiones de nueve puntos.

El acuerdo se dio durante una reunión que sostuvieron este martes ambas partes con mediación de la Iglesia Católica.

Según el documento, los gremios del sector agropecuario evaluarán las alternativas que el Gobierno presentó al pliego de peticiones y las acciones que sean consensuadas deberán migrar hacia comisiones permanentes para su ejecución.

De lograr un consenso en la reunión que se realizará el próximo 10 de enero, los productores tendrían que bajar las medidas de presión, y el Gobierno interpondrá oficios para que se levanten los cargos y medidas cautelares impuestas a productores que participaron en las manifestaciones del 4 y 18 de diciembre de 2018.

En base a los resultados, agrega el acuerdo, se gestionaría una reunión con el mandatario, Juan Carlos Varela.

Sin embargo, Aquiles Acevedo, dirigente de los productores, dijo que se mantiene el llamado a protesta el próximo 11 de enero.

“Hoy se da el primer acercamiento en donde quedamos comprometidos a dar seguimiento a el compromiso, pero hasta que no veamos resultados contundentes no bajamos la protesta el 11 de enero. Sabemos que hay que llegar a un entendimiento, pero si no vemos resultados, el Gobierno tendrá que hacer lo que no hizo en seis meses en tres días”, dijo el dirigente.