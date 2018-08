Productores en huelga realizarán cierre a nivel nacional este miércoles

Los productores del país en huelga contra las importaciones se reunirán este lunes para determinar cuáles son las medidas que se van a tomar el día miércoles, debido a la falta de respuesta por parte de las autoridades, principalmenbte del presidente Juan Carlos Varela, quien no ha accedido a recibirlos.

Nodier Díaz, secretario general de la Federación de Arroceros y Granos de Panamá (Fedagpa) adelantó que hasta el momento ya acordaron realizar un cierre simultáneo a nivel nacional como medida de protesta.

Díaz reiteró que están abierto al diálogo, pero uno serio y con respuesta, y que no están dipuestos a que mientras están sentados en la mesa continúan llegando al país las importaciones desmedidas y el incumplimiento de los pagos a los productores.

Indicó que si bien es cierto no esperaban que en la mesa del viernes las autoridades presentarán la solución de todos los puntos presentados, pero sí buscaban respuesta de algunos de las nueve peticiones del pliego, sin embargo no han recibido respuesta, que según los productores no es más que aplicar las leyes, resueltos, resoluciones y normas establecidas, "si tienen que modificarse que se haga, pero ya no esperar que mientras estamos sentados están llegando las importaciones".

El secretario general de Fedagpa dijo que quieren que Varela los atienda porque el ministro de Desarrollo Agropecuario, Enrique Carles ha perdido la credibilidad ante ellos, ya que a pesar que en reiteradas ocasiones le han expuesto sus inconformidades el funcionario no les ha resuelto nada y se siguen violando las leyes, permitiendo el ingreso al país de productos que ponen en peligro la vida de todos.

Díaz denunció que mientras hay un grupo minúsculos de importadores con beneficios económicos y con encubrimiento del Estado que están velando por la seguridad jurídica de los importadores, mientras que no se aplica la seguridad jurídica de los productores.

Sostiene que al sector agropecuario no les interesa estar con protestas, pero este tipo de acciones obedecen a que llevan 4 años diciéndoles al Presidente de la República que las cosas se están haciendo mal, y cómo deben hacerlo, sin embargo no ven cambios.