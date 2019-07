Productores se reunirán para buscar solución ante la escasez de cebolla en Panamá

Ante la escasez de cebollas que se vive en Panamá, debido a la nula importación de este producto que se tenía con Holanda, los productores del país de este rubro estarán realizando este miércoles una reunión de agrocadena para buscar una solución.

Según expresó Lorenzo Jiménez, los meses de junio y julio son críticos para la producción nacional y este problema se ha incrementado ya que producto de las importaciones no se está sembrando.

Sobre la cebolla en específico Jiménez expresó que el consumo nacional de este producto es de 600 mil quintales anuales, de las cuales 300 mil son importadas y 300 mil o menos provienen de la producción nacional, pero ante la escasez de cebolla en Holanda en Panamá el producto podría irse al alza ante la alta demanda.

Es por ello que este miércoles los productores se reunirán en el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) a las 10:00 a.m. para buscar una solución y tratar de que el aumento no sea tan exagerado.

"Esto es crónica de una muerte anunciada, de no sembrar, de no hacer correctivo se dijo que un día iba coincidir una escasez mundial con una escasez nacional y es lo que está pasando. Al ministro anterior se le entregó un proyecto para que esto no se diera", sentenció Jiménez.

Finalmente el productor indicó que ningún rubro está excento de padecer este problema.

El presidente de la Asociación de Productores de Tierras Altas, Augusto Jiménez en la edición matutina de Telemetro Reporta expresó también que "con la ley de oferta y demanda en el 2016, la cebolla estaba regulada a 60 centavos y se vendió a B/.1.50 ya que el Control de Precios es otra gran distorsión que ha tenido el pasado gobierno...a nosotros se nos dice que regalemos nuestro producto pero el gringo si puede vender a 60 dólares allá, se no está exigiendo demasiado".