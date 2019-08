Prohíjan anteproyecto de Ley No. 32 que busca proteger a los artistas panameños

La Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social de la Asamblea Nacional prohijó esta mañana el anteproyecto de Ley No. 32 que busca "proteger a los artistas nacionales" y la cual fue propuesta por la diputada Zulay Rodríguez.

En la presentación de este anteproyecto se dejó conocer que se busca derogar la Ley 10 de 1974.

"Es función fundamental y básica del Estado velar por la difusión de nuestras artes musicales, cultura musical; así como el proteger a los artistas nacionales que sirven de agente para la expansión de las expresiones musicales y culturales en toda la República y el exterior", inicia explicando el anteporyecto en su exposición de motivos.

La ley expone un conjunto de normas a través de las cuales se garantice un mínimo de derechos fundamentales de nuestros artistas y todos aquellos nacionales que hagan una obra artística musical.

"Esta ley ha levantado muchas ronchas, me han hecho memes, críticas y un montón de gente mal intencionadas a través de las redes sociales, pero esto ha pasado porque la ley data de 1974 y es una ley obsoleta, yo sé que muchos dirán que no es una ley perfecta, incluso me criticaron el 3 por 1 cuando esto ya estaba en la Ley 11 de diciembre de 1988, que establecía (la difusión) en 1988 de una canción panameña por cada cinco canciones extranjeras, en 1990 dos años después establecía que era dos canciones panameñas por cada cinco extranjeras y cuatro años después en 1994 se establecía que tres canciones panameñas por cada cinco extranjeras, pero nunca se reglamentó, sin embargo me reuní con todas las partes", explicó la diputada Zulay en la presentación de la ley.

La diputada señaló que se reunió con promotores, DJ y artistas y escuchó de ellos sus quejas y solicitudes, denunciando que en la administración pasada no se defendió a los artistas y sí se les dio espacio a extranjeros como Enrique Iglesias, pagándole medio millón para promocionar al país internacionalmente y esto nunca se dio.

Al finalizar su presentación Rodríguez solicitó que el anteproyecto se prohije, discuta, se reúnan y se saque un anteproyecto que beneficie a todos.

Por su parte Alfredo Arias, representante de los promotores, considero que la ley por la que se rigen ya tiene 45 años de existencia y que habría que hacerse una revisión más profunda.

"Nosotros los promotores, que somos los que generamos el ingreso más primario y de ahí se reactiva la economía del entretenimiento en Panamá, necesitamos una ley que nos proteja y no simplemente ver una ley desde la perspectiva del músico. El músico es importante, necesitamos que el músico crezca. La propuesta en general está hecha para el músico y no para el promotor y desprotege al promotor, porque reglamenta el pago que se le debe hacer al músico, basado en lo que el promotor paga por el músico internacional, lo cual es complementamente ir en contra de la libre empresa y del acuerdo común que se establece entre el promotor y el músico", explicó Arias.

Arias consideró que los fondos que por años les han aportado a los Sindicatos de Música deben ser mejor invertidos, pues considera que no están siendo usados como se debería.

"Estamos a favor de que se haga una nueva ley, pero hay cosas que hay que revisar como por ejemplo consideramos que el tema del 30% es algo que hay que mirar, porque definitivamente es un impacto económico fuerte, el tema del 3 a 1 hay que revisar porque si es una medida que ya existía y no se han implementado hay que ver por qué no ha funcionado", consideró René Rivera de la Unión Panameña de Músicos.

Los intereses están dividos y lo que los promotores no consideran justo, los sindicalistas sí. Por su parte Emidio Manzané del Sindicato de Músicos, señaló que hay que respetar las conquistas de cada parte, sin entrar en peleas.

"Guardando los intereses y derechos económicos de los sindicatos son ingresos legítimos, porque están establecidos en la ley y mientras la ley los mantenga hay que respetarla y cumplirla, otro tema es el mercado de trabajo para los nacionales, el respeto a la ley nacional, el justo tratamiento al artista nacional, la cotización de los internacionales debe ser cónsona con la realidad y no con cosas que van inventando cifras, inventando contratos en perjuicio del fisco y en perjuicio de los artistas nacionales", señaló Manzané.





Con colaboración de Viola Guevara, periodista de Telemetro Reporta.