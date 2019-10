Prohíjan anteproyecto que busca eliminar la doble sanción por no tener saldo en los corredores

635x357 Prohíjan anteproyecto que busca eliminar la doble sanción por no tener saldo en el corredor. Foto/@asambleapa.

La comisión de Comunicación y Transporte de la Asamblea Nacional prohijó este lunes el Anteproyecto de Ley 235, por el cual se modifica la Resolución al N°154 del 26 de abril del 2016 y que tiene relación con la Ley n°76 del 15 de noviembre del 2010, con el objetivo de eliminar la doble sanción por no tener saldo en los corredores Norte y Sur.

El documento cuestiona que el mecanismo de sanciones establecido en la Resolución No 154, pareciera una doble sanción por la misma falta lo cual raya, detallando que además de la sanción pecuniaria, al conductor también se le aplican puntos que se le anotan a la licencia, "lo cual es indiscutiblemente una doble sanción por la misma causa, lo cual va en contraposición con el sistema legal".

La diputada Cenobia Vargas, proponente de esta iniciativa, señaló que no están en desacuerdo con las boletas, que el objetivo del anteproyecto es que la boleta sea aplicada y que no se sumen los puntos a los conductores, explicando que cuando el conductor acude a la Autoridad de Tránsito y paga la sanción, los puntos no se eliminan sino que se los suman y si llega a 35 puntos el vehículo es removido con grúa y le retienen la licencia por un año.

"Sobre eso es lo que estamos nosotros en negación, debido a que yo entiendo que si usted se pasa una luz roja, una doble línea amarilla, está hablando por celular o cualquiera de las boletas que tenga el reglamento de tránsito, es correcto que se le vayan sumando los puntos, pero por no tener saldo, lo consideramos más bien una falta administrativa y no una infracción como tal. Creo que con la boleta debe tener suficiente y además de eso cuando va a recargar se le descuenta", enfatizó.

El anteproyecto de ley establece que la sanción aplicable a los usuarios al quedar sin saldo en la tarjeta del Panapass en las Autopistas Norte y Sur de la República de Panamá se limitará única y exclusivamente al pago de la multa correspondiente como consecuencia de la morosidad en la tarjeta a que hacemos referencia.

Añade que la morosidad en el pago del panapass, no generará la aplicación de puntos a la licencia del conductor, ya que al pagar la sanción pecuniaria se cumple con la multa correspondiente.