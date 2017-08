Pronunciamiento de Porcell sobre amenazas genera reacciones y preocupación

Las declaraciones dadas este martes por la procuradora general de la Nación, Kenia Porcell, sobre amenazas y presiones que están recibiendo los fiscales que investigan casos de corrupción, generó reacciones y preocupación.

Una de las que reaccionó fue Annette Planells, del Movimiento Independiente, quien expresó que la lucha contra la corrupción no corresponde únicamente al Ministerio Público, sino que también es responsabilidad del Órgano Judicial, el cual debe permitir que el MP que concluya los casos complejos, entre los que mencionó los relacionados con Odebrecht, New Business y Financial Pacific.

“Los nueve magistrados son la autoridad máxima en este país y deben dar una respuesta a las audiencias que no se están realizando, a los casos complejos que no se están admitiendo, a los amparos de garantías que no se están resolviendo en el tiempo que estipula la ley. En Panamá estamos viviendo un momento crucial, estamos por decidir si queremos ser un país en donde la ley se siga, donde los corruptos paguen por sus fechorías, donde el dinero de los panameños se recupere o seguimos siendo un país en donde miramos para otro lado cuando se roban los recursos de todos los panameños", enfatizó.

Asimismo el empresario Roberto Eisenmann, expresó que la Procurador debe dar en el próximo pronunciamiento que haga, los nombres de las personas que están manipulando, amenazando u obstruyendo la labor de la Procuraduría.

“La Procuradora realmente debe mantener a la opinión pública totalmente informada, constantemente informada y dando nombres de aquellas personas que están haciendo que su labor sea imposible”, declaró Eisenmann.

En tanto El abogado y excontralor de la República, Alvin Weeden, opina que las declaraciones de Porcell se dan debido a que “ciertamente ha estado sometida a fuertes presiones” y que es perfectamente entendible que fuerzas económicas y fuerzas políticas, cuando hay un caso tan grande como Odebrecht y los casos de alto perfil, pesen todo tipo de presiones”, ante lo cual insta a la Procura a que no se deje sugestionar por presiones y siga haciendo su trabajo.