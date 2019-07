Protestan frente a la AN contra el despilfarro y exigir discusión de las reformas al reglamento interno

Un grupo de ciudadanos realiza la tarde de este martes una manifestación pacífica frente a la Asamblea Nacional (AN) en rechazo al despilfarro de los recursos del Estado y la impunidad.

La protesta es liderada por el excandidato presidencial Ricardo Lombana, quien reiteró que durante las últimas administraciones de Gobierno se han asignado sumas millonarias de dinero a los diputados sin que se les exija rendición de cuentas.

"En la administración de Ricardo Martinelli, se asignaron más de 400 millones de dólares de nuestros dineros a los diputados para que hicieran lo que quisieran y nadie ha rendido cuentas, el presidente Varela dijo que iba a eliminar las partidas y solamente las convirtió en planillas 080, 172, Pandeportes y otros mecanismos, y más de 200 millones de dólares nuevamente para que los diputados hicieran lo que quisieran y nadie ha rendido cuentas, se mantienen las planillas en esta administración, se han presentado las denuncias por estas situaciones en la Corte y todas duermen el sueño eterno, entonces qué nos queda a los ciudadanos", enfatizó Lombana.

Añadió que el actual Hemiciclo Parlamentario no está funcionando como debería, ya que continúa realizando las mismas prácticas de las anteriores, ante lo que reiteró que "las planillas son injustificadas, no debe haber un monto asignado a cada diputado, lo ideal es que eso esté en el presupuesto de la Asamblea y que la Asamblea tenga definidos los cargos, que hay derecho a uno o dos asesores por bancada, cuál es el perfil y que todo se trate transparente y con rendición de cuentas".

Asimsimo se refirió al anuncio hecho por el actual Gobierno de que el país debe endeudarse por un monto de 2 mil 500 millones de dólares porque no hay dinero para pagar las cuentas, cuestionando que "cómo va haber dinero para pagar las cuentas si hemos despilfarrado los fondos y lo peor, no hay consecuencias, entonces si la Corte no funciona, si la Asamblea no está funcionando, si los recursos se siguen despilfarrando y no hay forma de que aquí esto se detenga, nos queda alzar la voz pacíficamente y protestar, y para eso estamos aquí".

Por otro lado indicó que la manifestación también tiene como propósito exigir a los diputados que se discuta la iniciativa de ley mediante la cual se busca reformar el reglamento interno del Órgano Legislativo, la cual fue presentada por el diputado independiente Juan Diego Vásquez.

"Hay que apoyar la reforma del reglamento interno, esa es una de las razones por las que estamos aquí, nos han querido desviar la atención poniéndonos a discutir sobre otros proyectos controversiales, cuando el proyecto más importante que está allá adentro es el que reforma la propia Asamblea y están ignorando dicho proyecto, entonces estamos aquí no solo para pedir un alto al despilfarro y a la impunidad, sino para pedir que se discuta las reformas al reglamento interno. Por qué no están discutiendo eso, por qué no se paran a gritar en las curules a pedir transparencia en la Asamblea como se paran para otros proyectos, por qué no aprueban el nuevo reglamento a tambor batiente como aprueban otras cosas?", cuestionó Lombana.