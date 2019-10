Proyecto "Yo soy el ADN de mi ciudad" permitirá a 500 personas conocer su origen étnico

La Alcaldía de Panamá y la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt), llevaron a cabo este martes el lanzamiento del proyecto "Yo soy el ADN de mi ciudad".

A través de esta iniciativa un total de 500 ciudadanos panameños de distintos sectores del distrito capital podrán conocer su origen étnico.

Las inscripciones para participar estarán abiertas a partir de las 12:00 m.d. de este 29 de octubre hasta las 4:00 p.m. del próximo 15 de noviembre a través de la página web www.adn.mupa.gob.pa . Los interesados deben ser mayores de edad, haber nacido en el territorio nacional; y ser residentes en uno de los 26 corregimientos del Distrito de Panamá.

La selección de las 500 personas se realizará a través de un sorteo digital el 19 de noviembre en el Teatro Gladys Vidal 10:00 am., tras lo cual, el domingo 1 de diciembre se realizará la prueba en horario de 8:00 a.m. – 7:00 p.m., Si es seleccionado se le indicará el horario que debe asistir y además deberá llevar copia del certificado de nacimiento, copia de cédula y constancia de dónde reside. La constancia puede ser una certificación del Tribunal Electoral que acredita dónde vota la persona o una certificación residencial otorgado por un Juez de Paz.

La prueba consiste en un simple raspado bucal por medio de un hisopo (palillo con algodón) que se realizará a la persona seleccionada y que no tarda más de 2 minutos el procedimiento, además que no es necesario extraer sangre, escupir y no es doloroso.

Los resultados consisten en una estimación étnica, a través de un desglose porcentual de su origen ancestral que muestra los orígenes de sus antepasados de entre 42 etnias, incluyendo las japonesas, irlandesa, italiana, judía y muchas otras. Cada participante recibirá una lista de las regiones de las cuales probablemente provienen sus antepasados, paternos y maternos, y el porcentaje de ADN correspondiente a cada región de origen.

"Panamá desde sus inicios como ruta de tránsito se convirtió tempranamente, en un punto de encuentro de culturas y razas provenientes de todo el mundo, dando lugar a distintos grupos humanos", explicó el alcalde de Panamá, José Luis Fábrega, durante el lanzamiento.

En este proyecto se trabajará en conjunto con la Dirección de las Etnias de la Alcaldía de Panamá y con la asesoría del Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud (ICGES) con el objetivo de establecer una cartografía sobre la diversidad y la historicidad étnica del Distrito de Panamá y así determinar de qué zonas geográficas y países del mundo procedemos.

Esta actividad forma parte de la declaratoria de Panamá como Capital Iberoamericana de las Culturas 2019 en el marco de la celebración de los 500 años de la Ciudad de Panamá.