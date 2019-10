Proyecto sobre cannabis medicinal busca dar la opción para que pueda ser recetado

Luris Higuera y Carlos Ossa, de la Asociación Cannábica de Panamá, explicaron este lunes en la edición matutina de Telemetro Reporta, los beneficios del uso de cannabis medicinal en pacientes y los alcances de la iniciativa de ley que busca regularlo en el país.

Detallaron que el cannabis medicinal puede ser utilizado para tratar múltiples enfermedades, tales como artritis y esclerosis, las cuales ello sufren, además mencionaron que se usa para tratar a pacientes con dolores crónicos, cáncer, epilepsia, fibromialgia, entre otras dolencias.

Indicaron que el objetivo del Proyecto de Ley 153 que dicta medidas para regular el uso medicinal y terapéutico del cannabis y sus derivados, adiciona artículos a la Ley 14 de 19 de mayo de 2016 y dicta otras disposiciones, es dar la opción para que este producto pueda ser recetado en Panamá.

"Ahora mismo los doctores en Panamá no pueden recetarlo porque es ilegal la distribución, prescripción, consumo, entonces lo que busca la ley es que los doctores tengan la opción de poder recetarlo a su paciente cuando lo vean necesario", señaló Ossa.

Añadieron que el cannabis medicinal se diferencia del recreacional, en el hecho de que son concentraciones de uso totalmente controlado, las cuales se extraen de las plantas.

"Cuando un paciente tiene una enfermedad crónica, hay ciertas combinaciones que se le dan y eso tu no lo puedes encontrar cuando te fumas la planta porque te estas fumando todo, entonces para los dolores se va recomendando, cierta dosificación hasta que llega un momento en que vas a encontrar un alivio, yo espero tenerlo total pero no lo he podido tener porque puedo acceder de una manera libre aquí en Panamá", señaló Higuera.