Proyecto habitacional Villa Olga aún no ha sido ocupado, familias siguen viviendo en barracas

Tras aproximadamente cuatro meses de haber sido entregado el proyecto habitacional Villa Olga, ubicado en El Chorrillo, éste sigue sin ser habitado por las 150 familias beneficiadas.

El equipo de Telemetro Reporta realizó un recorrido por las instalaciones y constató que en efecto los apartamentos están deshabitados y algunas de las familias se mantienen viviendo en barracas.

Varios de los beneficiarios manifestaron que recibieron charlas de como cuidar los apartamentos y firmaron los documentos, sin embargo desde aquel 19 de marzo a la fecha no se les ha dicho nada más.

“Vino el Presidente, vino Mario Etchelecu que era el ministro en ese entonces, vinieron las licenciadas y mucha gente, pero desde allí ellos no han venido más a decirnos que es lo que está sucediendo. Hicieron todo eso como si uno fuera un desorden para ellos y eso no es así, tenían que decirnos cuándo era la entrega de los apartamentos y no nos han dicho nada. En realidad nosotros vivimos bien mal en este caserón, le hablamos al Ministro que por favor no ayude a que se haga la entrega más rápido”, declaró una de las propietarias.