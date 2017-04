Proyecto de licencia de paternidad es muy abierto, insiste la empresa privada

Luego de la aprobación en primer debate del proyecto de ley 476 que, establece la licencia de paternidad, la empresa privada reitera que el documento sigue siendo "muy abierto", sin un control específico.

Aida de Maduro, presidenta del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) explicó en RPC Radio que el documento como está, no pone un límite a la cantidad de veces que un hombre puede acceder a estas licencias y que el periodo de 15 días es amplio si se compara con otros países donde aplican la medida pero, de 2 a 3 días cubiertos por la seguridad social y no por el empleador. "Aquí se está poniendo toda la carga de un solo lado, deben todos contribuir, no debe ser una carga adicional", indició Maduro.

La presidenta de Conep dijo que para que esta medida cumpla con su objetivo debe ser reglamentada.