Pueblo Nuevo y Río Abajo, con más casos de conjuntivitis en la Región Metropolitana

Ante el incremento de los casos de conjuntivitis viral, Aurelio Rangel, director de la Región Metropolitana de salud, pidió extremar las medidas de higiene personal y prevención para evitar el contagio del virus.

Rangel explicó que en Pueblo Nuevo, Río Abajo, Parque Lefevre y áreas aledañas se han atendido la mayor cantidad de casos de conjuntivitis tras los registros del sistema de vigilancia epidemiológica del Ministerio de Salud (Minsa).

Explicó que la conjuntivitis es una enfermedad muy contagiosa que puede pasarse de una persona a otra al toser ó por contacto con objetos contaminados.

"En los buses o cualquier otro transporte colectivo es propenso a poder transmitir la enfermedad", dijo Rangel.

L a conjuntivitis viral se asocia a menudo a los cuadros gripales, y se caracteriza por enrojecimiento de ojos, picazón o sensación de cuerpo extraño (sensación de arenilla en los ojos), molestias a la luz, salida de líquido claro por los ojos.

El Minsa reitera tomar las medidas de prevención y control, entre estas:

-Lavarse las manos con frecuencia con agua y jabón

-No frotar ni tocarse los ojos

-No compartir toallas, pañuelos, cosméticos con otra persona

-Cambiar las fundas de las almohadas y las sábanas con frecuencia

-No utilizar piscinas si tiene la enfermedad

-Evitar las aglomeraciones

-Evitar el contacto con las personas que tienen la enfermedad

-No colocarse ningún tipo de medicamento en los ojos, excepto que haya sido recetado por algún médico, ni utilizar medicamentos recetados a otras personas.

-Acudir a la instalación de salud, ante la presencia de síntomas de la enfermedad.

Hasta el 1 de agosto se han notificado un total de 10 mil 646 casos distribuidos por Región: Bocas del Toro (67); Colón (3,254); Chiriquí (273); Darién (102); Herrera (178); Los Santos (96); Panamá Este (246); Panamá Metro (2,398); Panamá Norte (215); Panamá Oeste (1,207); San Miguelito (2,088); Comarca Guna Yala (104); comarca Ngäbe Buglé (5) y Veraguas (119).