Querellante en caso pinchazos no prevé acuerdo con Ricardo Martinelli

Balbina Herrera, una de las querellantes del caso pinchazos que se sigue al expresidente Ricardo Martinelli, dijo que no ve la posibilidad de llegar a un acuerdo para una posible solución al proceso y prefiere llegar a la fase de juicio.

Se conoció que el exmandatario Martinelli ha sostenido reuniones con querellantes de este caso para explorar un posble acuerdo.

Herrera confirmó que el grupo de querellantes recibió una carta de Martinelli con fecha de 27 de octubre, sin embargo, aseguró que tomaron la decisión de no hablar de forma individual sobre un acuerdo y se designó a Mitchell Doens como vocero para estos acercamientos.

“ Hemos llevado todo un proceso desgastador y cualquier tipo de acercamento es normal, porque tenemos practicamente seis meses de estar viendo al privado de libertad, y de verdad no veo un acuerdo te diría que no, no vamos a llegar a ningún tipo de acuerdo porque la conducta del privado de libertad en El Renacer es variante hoy está bien y mañana está mal, prefiero llegar a la audiencia”, manifestó Herrera.

Indicó que a pesar de que se llegue a un acuerdo, el tema de justicia y la pena lo maneja la Corte Suprema de Justicia, “ él puede tener todo el acercamiento que quiere, al final se llega a la audiencia”.

El próximo 19 de noviembre se reanudará la audiencia a Martinelli. El magistrado de garantías en este caso, Jerónimo Mejía, se acogió el pasado 26 de septiembre a un periodo para definir las pruebas documentales y testimoniales de la defensa del exmandatario y de los querellantes, que pasarán a la fase de juicio.