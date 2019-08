Querellantes y Fiscalía evaluarán recursos que presentarán contra veredicto en caso pinchazos

El abogado David Cuevas, quien representa a Rosendo Rivera, en el caso conocido como pinchazos, explicó los recursos que serán presentados contra el veredicto de no culpable dictado por el Tribunal de Juicio Oral a favor del expresidente Ricardo Martinelli.

Detalló que deben evaluar junto a la Fiscalía los recursos de nulidad y casación que presentarán cada uno, tras la lectura del fallo definitivo que será leído el próximo 26 de agosto.

Una vez se dé la lectura, los querellantes y la Fiscalía tendrán dos días hábiles para anunciar los recursos que presentarán y 10 días para sustentarlos.

Por otro lado, el jurista cuestionó al Tribunal de Juicio por desconocer o contradecir una decisión del Pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que en su momento reconoció la condición de acusador autonó de su representado, así como de ratificar todas las actuaciones o decisiones adoptadas por el magistrado Juez de Garantías.

"No se explica cómo este tribunal desconoce la decisión de un magistrado de la Sala Penal y del pleno de la Corte Suprema de Justicia que son superiores, los fallos de la Corte son finales y definitivos, no admiten recurso alguno, pero independientemente los jueces y magistrados inferiores deben respetar y acatar los fallos de sus superiores, en este tribunal eso no se ha dado", cuestionó Cuevas en la edición matutina de Telemetro Reporta.