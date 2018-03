Quirós: Comisión de Credenciales cumple con representación de minorías

635x357 Reconformación de Credenciales no está permitida en reglamento interno de la Asamblea . Álvaro Alvarado

El diputado panameñista Luis Eduardo Quirós aseguró que la Comisión de Credenciales sí fue conformada de acuerdo a lo establecido en el artículo 162 de la Constitución Política, cumpliendo con la representación de las minorías.

" No hay ninguna ilegalidad porque lo que busca la norma constitucional es que las minorías estén representadas dentro de las comisiones de manera proporcional, no dice la Constitución, ni el reglamento orgánico que las bancadas serán representadas de manera proporcional, eso no lo dicen en ninguna parte y es la clave del asunto", expresó Quirós.

Explicó que lo ocurrido en la conformación de la comisión fue que el Cambio Democrático cedió espacios para que el Panameñismo tuviera mayor cantidad de espacios y que esto fue producto de un consenso y además fue aprobada en unanimidad por la bancada CD y PRD. Agregó que los puestos de más es parte del rejuego que se da en la Asamblea Nacional para que todos puedan participar en las comisiones.

Según el diputado la reconformación de la Comisión de Credenciales que está planteando la bancada perredista no es posible porque el Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea establece en el artículo 41 que las comisiones se eligen por un período que comprende del 1 de julio al 30 de junio del año siguiente. Mientras que el 42 dice que los miembros se pueden elegir por consenso después que se respete la participación de las minorías.