Quirós propone suspender proceso para ratificación de magistradas hasta el 2 de enero

El diputado Luis Eduardo Quirós, presidente de la Comisión de Credenciales informó propondrá al resto de los miembros de la comisión que el proceso para la ratificación de los magistrados principales y suplentes de la Corte Suprema de Justicia, se suspenda y continúe el 2 de enero.

Quirós dijo que previo al inicio del tercer día de consulta pública se reunirá con el resto de la comisión para proponer que una vez finalizada la participación de expositores que faltan en la lista, se suspenda el trabajo hasta que se instalen las sesiones ordinarias en la Asamblea Nacional.

De acuerdo con el diputado la intención de realizar la discusión formal por parte de la Comisión de Credenciales en enero, busca evitar más suspicacias de las que ya hay debido a que el proceso de ratificación se está haciendo en sesiones extraordinarias.

"El tiempo lo tenemos, nosotros podemos concluir la participación ciudadana, reunir la comisión entrar a la discusión de las resoluciones y citar al pleno para el día de mañana para entonces tratar estos temas, sin embargo, mi posición personal y la de algunos diputados es que aunque el tiempo se tiene, el clima no acompaña, estamos ya en fiesta navideña, si nosotros llevamos esto a tambor batiente no va a haber el ambiente en el país, ya hay toda una serie de suspicacia, en cuanto a que si esto es en sesiones extraodinarias, no en sesiones extraordinarias, lo más sano es enfriar esto, esperar y en sesiones ordinarias continuar el proceso", expresó el presidente de Credenciales.

Agregó que no vale la pena discutir el tema en días previos al Año Nuevo cuando los panameños están abocados en celebrar y no están prestando atención al proceso, por lo que se puede interpretar como que los diputados están enturbiando el proceso.

Quirós negó que se trate de una dilatación intencional y dijo "si lo hacemos rápido que lo hacemos rápido, si lo hacemos lento, porque lo hacemos lento, yo prefiero que me ataquen porque las cosas van con más calma, a que me ataquen por acelerar un proceso porque al final pudiera tener un desenlace que no es el que muchos quieren".