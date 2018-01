Ramiro Vásquez Chambonnet hospitalizado tras ser atacado en su residencia

El dirigente político Ramiro Vásquez Chambonnet se encuentra en el Hospital Santa Fe tras ser víctima de un ataque esta madrugada, cuando unos delincuentes ingresaron a su residencia, ubicada en Altos de Curundú.



“Fueron tres personas... cuando se producen esas cosas es mejor quedarse quieto. El niño de 15 años es quien llevaba la pistola, y el de 18 años fue el que cuando me caí me brincó encima pues y me tiró las tres puñaladas en la cabeza... cuando me vieron allí tirado lleno de sangre cogieron miedo y se fueron”, contó Vásquez Chambonnet a Telemetro Reporta.

Los malhechores lograron llevarse varios artículos.

Vásquez Chambonnet participó en la gesta del 9 de enero de 1964 y actualmente es miembro del Partido Revolucionario Democrático.

"ME METIERON 3 PUÑALADAS en la cabeza...pero hay Ramiro Vázquez Chambonet pa'rato", nos dice desde su cama de hospital. 3 antisociales se metieron en su casa de Altos de Curuzú anoche @TReporta pic.twitter.com/wMXh7VAbsg

— 🇵🇦Hugo Famanía🇵🇦 (@HugoFamania) January 8, 2018



Una fuente oficial de @PRDesPanama confirmó que esta madrugada unos delincuentes entraron a la casa del dirigente político Ramiro Vasquez Chambonet, en Curundú. Los malhechores hirieron a Chambonet y en este momento se encuentra recluído en el Hospital Santa Fe @TReporta pic.twitter.com/yB31esN9r4

— ATENOGENES RODRIGUEZ (@atenogenesR) January 8, 2018



Sr @JC_Varela dejemos las discusiones estériles sobre quién lo ha hecho mejor. A usted y a su equipo les toca, con la colaboración de todos, resolver el real problema de seguridad del país. El brutal ataque a Ramiro Vásquez en su casa, es una de muchas dolorosas muestras de ello — Rolando Mirones (@RolandoMirones) January 8, 2018