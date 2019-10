Reacciones tras la petición de remoción del Defensor del Pueblo ante el pleno de la Asamblea

635x357 Reacciones ante la negativa del Defensor del Pueblo de presentarse ante Comisión de la AN. Foto/TR.

La negativa del Defensor del Pueblo Alfredo Castillero Hoyos de no presentarse ante la citación que le hizo la Comisión de la Mujer, Niñez, Adolescencia y Familia de la Asamblea Nacional (AN), bajo la argumentación de que ésta no le brindó las garantías necesarias para presentar su informe, y la petición de remoción de este del cargo ha levantado diferentes reacciones entre la ciudadanía y gremios.

Una de las voces reactivas ante esta situación fue la de la abogada Magalis Castillo, quien señaló que se debe instalar una subcomisión donde se incluya a representantes de organizaciones de derechos humanos y agregó que hay una desconfianza en la Asamblea.

"Primero se tiene que hacer una subcomisión en la que debería dársele participación de organizaciones de derechos humanos, sería lo conveniente... y diputados. Sabemos que hubo una denuncia muy seria, que existe, contra el Defensor, creemos que tiene que investigarse. No estamso seguros que sea el mecanismo de la Asamblea porque es un mecanismo muy politizado en en este momento, así es que nos estamos pronunciando, las organizaciones de derechos humanos sobre el tema", acotó Castillo.

Por su parte, la diputada Corina Cano, perteneciente a la Comisión que solicitó la destitución del defensor, expresó que ellos tienen la misión de exigir a los funcionarios públicos una rendición de cuentas y agregó que tienen información sobre hechos donde no se defienden los derechos humanos.

"La ciudadanía debe estar clara en que al defensor del pueblo se le remitió el cuestionario y tenía perfecto conocimiento de qué se trataba y si es por información la Comisión tiene información, esto lo menciono, porque no quisiera que pasara, que se vaya a empezar a decidir o decir que no tenemos información sobre los hechos acaecidos o sobre los temas importantes de situaciones que requieren definitivamente de que esta Asamblea Nacional haga los cuestionamientos correspondientes", expresó Cano.

La diputada agregó que la Asamblea está respetando la institucionalidad del defensor.

Por último, el presidente del Colegio Nacional de Abogados, Juan Carlos Araúz, señaló que en los últimos años la Defensoría del Pueblo se ha desconectado de la ciudadanía y esto tiene a los panameños indiferentes con lo que le pase la siguiente semana a Castillero Hoyos.

Eso sí, Araúz pidió que se respeten los debidos procesos y garantías al defensor.

Con colaboración de Nitzia Ríos, periodista de RPC Radio.