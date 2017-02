Fiscalía Anticorrupción allana oficinas y residencias de abogada e hijos de Martinelli

Una diligencia de allanamiento se lleva a cabo este jueves en las oficinas y residencias de los hijos del expresidente Ricardo Martinelli y de la abogada Evelyn Ivette Vargas Reynaga.

La acción es ejecutada por el Ministerio Público, dentro la investigación que se desarrolló Suiza por supuestos sobornos entregados por Odebrecht, a Ricardo y Luis Enrique Martinelli Linares, hijos del expresidente de la República, Ricardo Martinelli.

En este proceso se ha vinculado a la abogada Evelyn Ivette Vargas Reynaga, quien está siendo indagada en el edificio Avesa, luego de que la fiscal Tania Sterling emitiera una orden de conducción dentro de la investigación por supuesto blanqueo de capitales relacionada con dos hijos del expresidente.

El abogado Rogelio Cruz, confirmó a Telemetro Reporta, que la Fiscalía Anticorrupción está allanando las oficinas de la abogada que se ubican en las oficinas centrales del Súper Mercado 99 y de los hijos del expresidente Martinelli..

Agregó que tienen “una defensa muy clara, consideramos que no se va a poder demostrar finalmente el delito que se le está imputando, que es el delito de blanqueo de capitales, y eso lo haremos valer en los tribunales de justicia...se trata de una persecución del MP muchas veces abusando de la detención preventiva del derecho penal donde no hay un delito y todo esto constituyen violaciones a derechos fundamentales que en su momento deberán ser establecidos por los tribunales”.

En tanto la abogada Alma Cortés, manifestó que la abogada reportó ser colaboradora de la empresa, ante lo cual personal del Ministerio Público procedió a hacer una revisión ocular de su área de trabajo, “esto no es un allanamiento que entraron a las empresas no, está debidamente especificado las oficinas de la abogada Evelýn Vargas, vieron dónde está y ya están siendo atendidos los funcionarios”.

En cuanto al allanamiento que también se ejecuta en la Sociedad Promotora y Desarrollo Los Andes S.A., Cortés señaló que los abogados Alejandro Pérez y Roniel Ortiz la están atendiendo.

“Igualmente están buscando la información de que ella habla respecto a unas certificaciones que ella expidió relativas a que en efecto algunas ventas de estos locales es producto de una herencia que le está dando su padre a sus hijos, realmente el dueño del mall Los Andes Mall y de esos proyectos es Ricardo Martinelli Padre, no es de los hijos materialmente sino herencia”, explicó.

Ante la acción judicial, el exmandatario reacción en su cuenta de Twitter, catalogándola como “súper show carnavalesco para desvía la atención”.

Me informan de un súper show carnavalesco para desviar atención. Solo me resta decir "Dios perdónalos a todos porque no saben lo que hacen"