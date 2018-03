Juez condena a Mr. Fox a pagar B/. 1,400.00 tras ser retenido con droga

Tras una audiencia celebrada este sábado una juez de garantías condenó a reggaesero Miguel Ángel Tesis, mejor conocido como Mr. Fox a pagar B/. 1,400.00, para salir de prisión luego de que fuera retenido el pasado jueves por posesión simple de droga.

Mr. Fox fue sancionado con 150 días multas por un valor de B/.6.00 diarios, lo que equivale a B/. 900.00 y deben ser pagados en un plazo de 8 meses, además se le impuso una pena accesoria de B/.500.00 que debe cancelar en un período de un año.

El reggaesero llegó a Plaza Agora fuertemente custodiado y esposado de manos y pies, pero se le observó una sonrisa en el rostro, mientras era ingresado a las oficinas del Sistema Penal Acusatorio.

La Fiscalía de Litigación de Delitos Relacionados con Drogas que fue la encargada de representar al Ministero Público en la audiencia.

Luego de la audiencia que duró aproximadamente 50 minutos, el cantante colonenses indicó que la sustancia incautada era para su consumo y pidió disculpa a la ciudadanía, su fanaticada y familia "me siento arrepentido por lo sucedido".

Además envió un mensaje a la juventud de no vincularse con las drogas, "porque eso en realidad no lleva a nada bueno, porque lo que uno no quiere es ir preso".

El reggaesero fue retenido junto a otro sujeto luego que las unidades policiales detuvieran en el sector de Villa Zaita un vehículo donde viajaban y tras revisarlos se les encontró una bola hecha de marihuana a cada uno.

Rolando Guillén, quien también iba en el vehículo se le impuso a la misma pena de días multa de 900 dólares, pero con una pena accesoria de 200 dólares.

Hace un año, tras pasar once meses detenido por supuesto delito de pandillerismo, Mr. Fox declaró que se dedicaría a trabajar en su carrera como cantante de reggae.

