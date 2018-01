Realizan segunda entrega masiva de Cepadem a jubilados que cobran por ACH

Con dos horas de anticipación a lo programado, inició este lunes la segunda entrega masiva de Certificados de Pago Negociable (Cepadem), a los jubilados que cobran a través de ACH o acreditación bancaria.

El Ministero de Economía y Finanzas programó el inicio de la jornada para las 8:00 a.m., sin embargo ante la asistencia temprana de los adultos mayores a la Arena Roberto Durán, se decidió iniciar desde las 6:00 a.m. con la entrega, según explicó Olmedo Arrocha jefe de Programación e Inversión MEF.

"Habíamos previsto que nuestros adultos mayores son muy acostumbrados a madrugar, ellos se dieron cita desde las 5:00 a.m. a pesar que habíamos comunicado que sería a las 8:00, pero ya estábamos preparados para esto, hemos podido filtrar a las personas que estaban afuera del estadio y que estaban haciendo fila, y las hemos canalizado y hemos hecho que entren", manifestó Arrocha.

Indicó que en los centros establecidos para la entrega se cuenta con un filtro donde se verifica que el Cepadem de las personas estén listos para el día de hoy, y que esté físicamente en el lugar, para luego pasarlos a un salón donde deben recibir el mismo, sin que tengan que esperar mucho tiempo.

La jornada de entrega de certificados de este lunes 15 y martes 16 tanto en el Roberto Durán, como en los diferentes centros escolares está dirigida únicamente a los jubilados que cobran por ACH, y acreditación bancaria y que tiene su Cepadem impreso.

El funcionario explicó que la entrega del beneficio representa la etapa final de un proceso que inicia en la Caja de Seguro Social que ubica en la base de datos cuál fue el salario bruto reportado para cada beneficiario entre los años 1972 a 1983, luego pasa al MEF, donde se saca el porcentaje de interés a razón de 12 años con el 3% de interés anual, "es todo un proceso, pero estamos muy optimistas de que los jubilados puedan recibir a más tardar en marzo su certificado".

Además hizo un llamado a los jubilados a verificar en la plataforma cepadem.mef.gob.pa para constatar si se encuentran entre los que recibirán el beneficio el día de hoy, y aclaró que "el hecho de que no esté disponible para hoy y mañana no quiere decir que no va a estar disponible, en la medida que vayamos teniendo los Cepadem impresos, en esa medida los vamos convocando y lo vamos entregado.

La entrega de certificados será hasta las 4:00 p.m.