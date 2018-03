Realizan segundo día de huelga en Colón, piden a comerciantes no abrir sus puertas

La provincia de Colón amaneció este miércoles en huelga general por segundo día consecutivo, para exigir al Gobierno Nacional respuestas antemúltiples problemas que enfrenta esa región, denunciando además la falta de interés de las autoridades para buscar una solución.

“Nosotros queremos denunciar la falta de interés del Gobierno de negociar con el pueblo colonense, hablan de un Consejo de Gabinete en abril para ver sólo la demora de renovación, entonces dónde se toca el problema del agua, el problema de la carretera, de los títulos de propiedad de las comunidades, el problema de salud, de educación, del desempleo, dónde tocamos eso?”, enfatizó Edgardo Voitier, dirigente del Frente Amplio Colonense (FAC).

Añadió que esperan una respuesta por parte de las autoridades, para que se dé un diálogo con miras a buscar una solución a todos esos problemas.

El día de hoy los grupos organizadores de la medida, se encuentran realizando manifestaciones, portando pancartas y gritando consignas, así como un volanteo en el corregimiento de Cristóbal.

Por su parte Diana Mora, comerciante de la provincia, informó que están haciendo un censo de los establecimientos que resultaron afectados por los actos vandálicos y saqueos registrados el martes, ante lo cual insta a los propietarios de comercios a que hoy no abran sus puertas, denunciando que la Policía Nacional no respondió al llamado que hicieron el día de ayer.

“Yo les pido a los comercios que no abran sus puertas hoy, en Colón no hay seguridad, mientras haya protestas no tenemos seguridad y vamos a apoyar el paro por el día de hoy, y les digo a todos los comerciantes abrir sus puertas es un riesgo, muchos comerciantes han denunciando que llamaron a la policía para que protegieran sus comercios y les decían que la policía no podía hacer nada porque no podía enfrentar a las personas que estaban vandalizando que esa eran las órdenes que se tenían”, puntualizó.