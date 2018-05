Realizan audiencia para validación de acuerdo de colaboración a Rafael Guardia

Una audiencia para validar el acuerdo de colaboración N° 8 del 24 de noviembre de 2017, proceso seguido a Rafael Guardia Jaén se realiza este miércoles, por el delito contra la administración pública, en perjuicio del Programa de Ayuda Nacional (PAN), conocido como caso mochilas.

A la audiencia que se lleva a cabo en el Salón del Segundo Tribunal Superior de Justicia, llegó Guardia en compañía de su defensa encabezada por Nelson Brandao.

El pasado 21 de mayo, el Órgano Judicial informó que posteriormente, a esta diligencia también se celebrará una audiencia preliminar en la cual el abogado Brandao había solicitado una suspensión, alegando que hacía falta notificaciones y que tampoco se había validado el acuerdo, entre Guardia y la Fiscalía Anticorrupción de Descarga.

No obstante, la decisión del juez, Leslie Loaiza fue negar la petición indicando que es “el Ministerio Público quien determina su agenda y peticiona un Acuerdo de Colaboración eficaz, el cual no fue celebrado ni aprobado en el acto de Acuerdo de Pena, ya que la Fiscalía retiró la colaboración eficaz y es su voluntad acordar o no lo citado”.

Por lo tanto, la audiencia preliminar se realizará tras la validación del Acuerdo de Colaboración citado anteriormente.

Por el caso de mochilas se investiga a 19 exfuncionarios y empresarios por las supuestas ilegalidades en los contratos para la distribución de las mochilas escolares entre los años 2010 y 2014.