Realizarán actividades este fin de semana por el Día Mundial del Alzheimer

El alzheimer, es una enfermedad degenerativa que va en aumento y causa demencia en las personas mayores de 60 años, así lo explicó el neurólogo Ernesto Triana.

El Dr. Triana, de la Asociación de Alzheimer de Panamá manifestó que desde los 60 años comienza la enfermedad a afectar a la personas con los olvidos frecuentes y desorientación en el espacio y fecha, como se olvidar los nombres, dificultad de manejar el dinero, entre otros.

En el marco del Día Mundial del Alzheimer que se conmemora este sábado el 21 de septiembre, el neurólogo invitó a los pacientes y familiares a participar de las actividades que realizarán este fin de semana en el auditorio de la Universidad Santa María La Antigua (Usma) y las instalaciones del Parque Recreativo y Cultural Omar.

El Dr. Triana instó a las personas a una evaluación temprana, no cuando ya están en la segunda o tercera etapa; y “sin bien la enfermedad no se cura, si tenemos los medicamentos”.

Recomendó “utilizar la cabeza” leyendo, haciendo juegos de habilidad mental, cuidando de la alimentación y realizando deportes, cuidando de la obesidad, los azúcares e hipertensión.

"Lamentablemente afecta más a las mujeres, y el paciente no sufre sino el familiar que ve cómo su condición se deteriora…y el mejor tratamiento es amor y la paciencia, no discutir con ellos y regañarlos ya que ellos no tienen la capacidad de entender el regaño”, dijo Triana.

Reiteró el llamado a participar este sábado de una conferencia y acto cultural en la USMA en el auditorio que está al lado de la Tumba Muerto. Posteriormente, el domingo se realizará una caminata en el Parque Recreativo y Cultural Omar “todos con su suéter de color morado”.