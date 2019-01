Realizarán caminata en conmemoración de la Gesta del 9 de enero de 1964

Los estudiantes de la Universidad de Panamá, junto a diferentes gremios del país, realizarán una marcha histórica este miércoles 9 de enero con el objetivo de mantener la virtud de los mártires.

Los mismos indicaron que la caminata iniciará desde las instalaciones de la Universidad de Panamá (UP), hasta el Instituto Nacional (IN), en donde habrá un encuentro con los miembros de la promoción del año 1964 de este recinto educativo y posteriormente se realizará el recorrido hecho por los mártires.

La licenciada Rebeca Yanis Orobio, de la Asociación de Profesionales de Panamá, destacó que la UP reconoció la necesidad de resaltar esta fecha y es por eso que instan a todos los gremios del país a participar de este homenaje, “en lugar de utilizar este día para hacer protestas como en el 2018”.

“Yo recomiendo al Ministerio de Educación (Meduca) a que todos los 9 de enero haya desfiles y sea un día como el 3 y el 4 de noviembre” agregó Yanis.

Por su parte, Federico Alvarado Brid de la promoción del 1964 el IN señaló que esta fecha debe ser resaltada y destacada. “Si el pueblo no lo recuerda, es porque no lo aprecian y todos debemos apreciarlo”, concluyó Alvarado.