Defensa de Martinelli dice que persisten defectos en escrito de acusación

El magistrado de Garantías, Jerónimo Mejía decretó un receso hasta las 3:30 p.m de este martes en la audiencia de acusación por el caso pinchazos al expresidente Ricardo Martinelli, esto para que el magistrado fiscal, Harry Díaz realice los últimos ajustes y correcciones al escrito de acusación presentado este lunes.

Durante la audiencia que inició a las 10:55 a.m, Sidney Sittón, del equipo de abogados de Martinelli, cuestionó la figura de testigo protegido en este caso y advirtió al magistrado Mejía sobre algunos defectos de forma en el escrito de acusación de la Fiscalía que no fueron atendidos.

Sittón indicó que en el escrito no se aclaró el tiempo en el que se dieron los hechos, no se especifió a qué funcionarios Martinelli giró órdenes y no se estableció quiénes son considerados víctimas, además no se adicionó la identificación del testigo protegido.

En ese sentido, Sittón solicitó a Mejía pronunciarse sobre esos defectos y pidió copias de las pruebas testimoniales presentadas, según argumentó para poder ejercer la debida defensa.

Por su parte, Díaz dijo que no se ha negado documentación a la defensa de Martinelli, y adviritó que el plazo para solicitar los peritajes venció durante la fase de investigación, por lo que aseguró que la misma es extemporánea y que la defensda no tiene derecho a reclamar en esta fase del proceso.

En esta sesión, se espera que Mejía resuelva el futuro de pruebas sensitivas que contienen información de las víctimas de los delitos contra la inviolabilidad del secreto y derecho a la intimidad previendo culmine la fase intermedia, documentado en el escrito de acusación ampliado del magistrado Fiscal Harry Díaz que pasó de 30 a 48 páginas.

Durante la audiencia ayer lunes, el fiscal sustentó el escrito de acusación ampliado y detallado, solicitado por la defensa técnica de Martinelli el pasado 16 de julio de 2018.

Sin embargo, durante su intervención el magistrado Díaz no accedió a incluir en el documento ampliado los temas referentes a la identificación de correos electrónicos enviados, identificación de todas las víctimas, los funcionarios del Consejo de Seguridad y la precisión del día y la hora en que fueron intervenidas las comunicaciones.

El magistrado mejía recordó que la audiencia se encuentra en una fase crítica pese a la oposición de la fiscalía, así como los querellantes.

Martinelli se mantiene recluido en centro penitenciario El Renacer.