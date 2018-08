Rechazan propuesta de la CCIAP de dividir administración de la CSS en partes independientes

La propuesta hecha por la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), para que la administración de la Caja de Seguro Social (CSS) sea dividida en dos partes independientes para la atención de la salud y las pensiones, ha generado rechazo por parte de distintos sectores.

Tal es el caso de Rafael Chavarría, presidente del Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (Conato), quien señaló su desacuerdo con esa propuesta asegurando que no representa una solución a la crisis que enfrenta la CSS.

“No estamos de acuerdo, eso no va a salvar la CSS, hay que sentarse y hacer un acuerdo nacional, no solo ver el aspecto del IVM (Invalidez, Vejez y Muerte), sino ver lo concerniente a los pilares, la administración jamás ha estado como está ahora que no hay nada, es una cuestión administrativa, el programa de Riesgos Profesionales está pasando por una crisis”, enfatizó Chavarría en RPC Radio.

Añadió que esa propuesta “no tiene ni pies ni cabeza”, y sugiere que se debe “reformar la ley orgánica de la CSS para que no haya injerencia política que es lo que está matando en estos momentos la CSS”.

Asimismo la economista Maribel Gordón, rechazó la iniciativa y expresó que “este es un viejo proyecto de los grupos privatizadores que quieren hacerse de los fondos de la CSS, la división está hecha para hacerse de los fondos del Programa de Enfermedad y Maternidad, estarían haciendo no gala del uso de esos recursos a medida que se abre la puerta a las externalizaciones...”.

Las reacciones de rechazo surgen luego que este domingo al CCIAP, que agrupa a más de 1.600 empresas de 15 sectores económicos, reiteró su propuesta para que la administración de la CSS sea dividida en dos partes independientes: una para la atención de la salud y otra para las pensiones, como un mecanismo para evitar el colapso del sistema de seguridad social.