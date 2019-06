Recomiendan al gobierno de Cortizo activar la publicidad internacional para el turismo

El expresidente de la Cámara de Comercio Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap), Jorge García Icaza recomendó al nuevo Gobierno del presidente electo, Laurentino Cortizo activar el fondo de promoción turística y la publicidad internacional.

"La publicidad anterior que teníamos que se dejó de utilizar se ponga andar nuevamente, quizás se debe realizar un par de cambios pequeños pero no demorar ni un mes para ponerla andar, no es perfecta, no es todo lo que quisiéramos pero vamos a necesitar un tiempo para rediseñar una estrategia de mercadeo país”, dijo García Icaza en el programa Radiografía de ECO TV y transmitido también por RPC Radio.

Agregó que Panamá tiene grandes oportunidades de promocionarse y están trabajando que en el Aeropuerto Internacional de Tocumen se instale una experiencia sensorial, auditiva, visual del país.

"Cada vez que llegue un pasajero en tránsito por Tocumen se espera que viva una experiencia para que sepa que es Panamá y ojala que en su próximo viaje decida quedarse, asimismo, buscan ofrecerle que si se quiere quedar en esa escala y salir del aeropuerto lo puede realizar de manera gratuita ”, dijo el empresario.

La Ley 9 de 14 de marzo de 2017, crea el Fondo de Promoción Turística Internacional, con un presupuesto de 20 millones de dólares. Este fondo es utilizado para darle continuidad a la promoción de Panamá como destino turístico en el extranjero, a través de una fórmula público-privada que recibirá aportes del Gobierno central, municipios y el sector privado.

El entre gremial está a la espera de la designación del nuevo ministro de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), que reemplazará a Gustavo Him.