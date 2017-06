Récord en incautación de droga y reducción en tasa de homicidios, destaca el Minseg

El ministro de Seguridad Pública, Alexis Bethancourt, presentó este viernes la rendición de cuentas de los tres años de gestión bajo la actual administración de Gobierno.

Bethancourt destacó que en este periodo han logrado la incautación de la mayor cantidad de sustancias ilícitas, así como reducir las tasa de homicidios.

“Hemos logrado en este periodo de mediados del 2014 hasta el 2017 tener logros de incautaciones récords de droga, pero a la vez hemos bajado la tasa de homicidios y estamos regresando, no a números de principios del año 2001, estamos proponiendo regresar a números de los años 90”, detalló.

Aclaró que esto no significa “que no hay homicidios, no estamos diciendo que la droga no entra, lo que estamos diciendo es que el trabajo que ha hecho la Policía, el Senan, el Senafront, Migración, el resto de todos los estamentos que tienen que ver con la lucha contra el crimen organizado, con la lucha contra el narcotráfico y la mejora de la paz social, ha tenido números comparativamente mejor, y seguiremos trabajando por bajar esos números”.

Asimismo resaltó una reducción en los índices de femicidios en el país, tema en el que han estado trabajando junto con el INAMU, además se creó la Policía de Género, y se reforzó con equipamiento y vehículos, tanto en los sectores urbanos como rurales.

“Nosotros llegamos en el 2010 a tener 72 feminicidios, al día de hoy tenemos 5 femicidios, en el 2016 terminamos con 17 femicidios, y es importante que se vea que hemos trabajado”, dijo el titular de Seguridad.

Por otro lado, mencionó que además hubo una disminución de los todos los delitos de alto impacto a nivel nacional, entre los que se encuentran homicidios, robo simple, lesiones personales, hurto, robo a mano armada, entre otros.