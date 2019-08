Rectores de las universidades a las que le realizaron el recorte piden reunirse con Cortizo

El rector de la Universidad de Panamá, Eduardo Flores, señaló esta mañana ante los micrófonos de RPC Radio que los cinco encargados de las universidades afectadas por el recorte presupuestario que efectuó el Gobierno solicitan una cita con el presidente Laurentino Cortizo para evaluar esta situación.

"Nosotros estamos solicitando, los cinco rectores, una cita con el presidente de la república para que suspenda este recorte en educación. Nosotros entendemos perfectamente la contención del gasto, la crisis presupuestaria en el país, en los alrededores de los mil millones de dólares, pero recortar entre las cinco universidades 40 millones de dólares, yo creo que no es la manera como se hace levantar a un país, no es la manera como se contiene un gasto. En educación no hay gasto, en educación hay inversión".

Flores había asegurado que los cinco rectores fueron sorprendidos con este recorte y señaló que estas universidades representan el 80% de los estudiantes de todo el país.

Además, el rector reveló que ya el presidente Cortizo hizo un primer acercamiento con ellos y les aseguró que conversó con el ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, para tratar de resolver este tema y están a la espera de una segunda comunicación con el presidente.

El recorte a las 5 universidades de B/. 40 millones se hizo de la siguiente manera:

Universidad de Panamá 14,1 millones

Universidad Tecnológica de Panamá 15,6 millones

UNACHI B/. 5,1 millones

UDELAS B/. 3,2 millones

UMIP B/. 2,2 millones

El rector señaló que como universidad se verán afectados en el funcionamiento, en la inversión, sostenimiento de las granjas que poseen, compras de insumos y abastecimientos de las cafeterías.

Finalmente Flores pidió a la familia universitaria y a la comunidad en general que los apoyen en esta solicitud.