Varela hará este miércoles el llamado a las sesiones extraordinarias de la Asamblea

Reformas Constitucionales no se debatirán en sesiones extraordinarias de la Asamblea.

El presidente Juan Carlos Varela señaló al mediodía de este martes que mañana 22 de mayo anunciaría la fecha para las sesiones extraordinarias de la Asamblea Nacional y de paso advirtió que a estas no llevaría el tema de las reformas a la Constitución de Panamá.

"Mañana miércoles todo se va a anunciar. Va a estar la ley de los jubilados, que les permite pagar un bono, la ley que amplía el Cepadem, una reforma a la ley de protección civil y ratificaciones pendientes", indicó Varela sobre el llamado a sesiones extraordinarias de la Asamblea Nacional.

Respecto al tema de las reformas constitucionales, que gremios como el empresarial y comercial le habían solicitado al mandatario incluyera en estas sesiones, Varela señaló que: "No, yo he sido sido claro y lo conversé con el presidente electo y nosotros no vamos a incluir ese tema en las sesiones extraordinarias. Siento que el pueblo panameño espera más que un acuerdo entre un Gobierno saliente y otro entrante. El pueblo panameño espera un debate más amplio, más democrático".

Varela también habló sobre la decisión de la canciller Isabel Saint Malo y consideró que ella está en su derecho de no aceptar la designación a la Junta Directiva de la Autoridad del Canal.

"Ella está en su derecho, yo voy a ejercer mi facultad constitucional de presentar a la Asamblea otra designación. El Canal tiene retos muy importantes, específicamente hemos visto este año la restricción de calado en el tema del agua. De los lagos del Canal no solo depende del agua con la que funciona el Canal sino depende del agua potable las poblaciones de Panamá y Colón, o sea que el tema puntual de mejorar la capacidad hídrica de los lagos del Canal de Panamá y buscar nuevas fuentes es un reto muy importante para la Junta Directiva, ella tomó eso en su consideración y yo lo voy a tomar en cuenta también en la designación que voy a hacer el día de mañana", agregó Varela.