Reformas electorales con falta de consenso en temas de circuitos plurinominales y paridad

La diputada Yanibel Ábrego, manifestó este jueves que si bien es cierto los diputados han alcanzado consensos en la mayoría de los puntos contenidos en el que quinto bloque del paquete de reformas al Código Electoral, ésto no ha ocurrido con los que tienen que ver con el mecanismo para escoger a los diputados en circuitos plurinominales y paridad de género.

Explicó que en cuanto a los circuitos plurinominales, diputados de cada bancada se encuentran discutiéndolo este jueves y se espera que lleguen a un consenso.

“En efecto hemos llegado a consensos en la mayoría de los temas, en este momento hay un grupo de dos diputados de cada bancada discutiendo ya los temas finales para ver si hoy finalmente se puede votar el segundo debate… está el tema de los circuitos plurinominales, con el tema de cociente y el residuo, que es el que no terminan de ponerse de acuerdo, prácticamente los demás todos están consensuados”.

Sobre el tema de paridad de género, indicó que pareciera que ponerse de acuerdo no será posible.

“En el tema de paridad en este momento no hay consenso y creo que ese tema no va a tener el consenso… el quinto bloque se va a aprobar, si el proyecto se aprueba en segundo debate es posible que no exista el consenso en el tema de género, osea se negaría el artículo ese”, indicó.

Con colaboración de Pablo Solís, periodista de RPC Radio