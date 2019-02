Refuerzan el servicio de Metro Bus ante trabajos de interconexión de las Líneas 1 y 2 del Metro

La empresa Mi Bus realiza este fin de semana el reforzamiento del servicio del Metro Bus, ante los trabajos de interconexión de la Línea 1 y Línea 2 del Metro de Panamá.

Detalla que el servicios ha sido reforzado desde las 5:00 a.m. de este sábado en las rutas entre la Estación Los Andes y Estación San Miguelito, y el mismo se mantendrá hasta las 12:00 a.m.; mientras que el domingo 3 de febrero el reforzamiento se hará en horario de 7:00 a.m. a 10:00 p.m.

“Los buses de MiBus realizarán traslados desde las Estaciones de Los Andes, Pan de Azúcar y San Miguelito hacia otras estaciones de Metro y conexiones con diferentes rutas del sistema por un costo de 0.25 centavos”, detalla Mi Bus en un comunicado.